Американско-украинские учения Sea Breeze 2021 стартуют сегодня в Черном море

В понедельник, 28 июня в акватории Черного моря стартуют крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2021.

Об этом сообщают ВМС США в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

В них будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

"В учениях в этом году будет задействовано самое большое количество стран-участниц за всю историю учений с участием 32 стран с шести континентов, которые направили 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов и 18 отрядов специальных и водолазных операций", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В учениях Sea Breeze-2021 задействуют около 3 тыс. человек, 30 кораблей и 30 воздушных судов, – ВМС ВСУ

Ранее в пресс-службе командования ВМС Украины сообщили, что учения будут проходить с целью повышения уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.

"В этом году предполагается значительное увеличение состава сил и средств берегового компонента, в частности из состава морской пехоты Украины и США, большое количество бронированной техники и артиллерии. К воздушному компоненту планируется привлечь самолеты и вертолеты с американской стороны и со стороны украинской морской авиации, Воздушных Сил ВС Украины, Государственной пограничной службы, а также беспилотные авиационные комплексы", - отметили в пресс-службе командования ВМС Украины.

Как сообщалось, 26 июня американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море, для участия в ежегодных международных учениях Си-Бриз.