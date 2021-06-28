18 631 человек вакцинирован от COVID-19 за сутки, - Минздрав
6546
18 631 человек вакцинирован от COVID-19 за сутки 27 июня. Одну дозу получили 11 041 человек, полностью вакцинированы - 7 590 человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
В частности, в течение суток работали:
- 123 мобильные бригады,
- 241 пункт вакцинации;
- 83 центра вакцинации.
По состоянию на 27 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 749 035 человек.
С начала прививочной кампании вакцинированы 1 904 880 человек, из них получили 1 дозу - 1 904 878 человек полностью вакцинированы и получили две дозы - 579 888 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 484 766 прививок.