Германия включила Россию и Португалию в список стран, после посещения которых обязателен карантин

Германия включила Россию и Португалию в число регионов распространения мутационного варианта коронавируса.

Об этом сообщил институт Роберта Коха, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Распоряжение действует с 29 июня, оно означает, что после приезда в Германию из такого региона необходим карантин продолжительностью 14 дней, сократить его, сдав тест, невозможно.

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Глава института Лотар Вилер заявил в то же день, что опасный "дельта-вариант" вируса станет в Германии доминирующим, это вопрос времени.