Зеленский поздравил украинцев с 25-летием Конституции страны: "Она молодая, но зрелая и мудрая"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 25-летием Конституции страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере президента.

"Конституции Украины - 25! Она молодая, но зрелая и мудрая. Она демократичная и человекоцентричная, ведь треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина. Конституция - символ нашего государства, истории и независимости! Искренне поздравляю всех нас с этим особым праздником", - написал глава государства.

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28 июня отмечается День Конституции. Основной закон страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты приняли документ 315 голосами. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в ​​составе Украины. При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

В тот же день Конституция Украины вступила в силу.

Принятием Конституции в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития Украины как новой демократической и независимой страны.

В Основном законе предусмотрена жесткая процедура изменения: для его изменения, в зависимости от раздела, нужно от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава парламента.

В 2019 году Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

По случаю праздника сегодня состоится торжественное заседание Верховной Рады, сообщзает УНИАН.

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Высшее военное руководство также поздравило украинцев с Днем Конституции Украины.

В частности, в поздравлении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Корнейчука отмечается, что Основной Закон нашего государства "закрепил идеалы справедливости и равенства, стал действенной основой развития независимого демократического государства.

"Сегодня, в сложное для Украины время, от выполнения каждым из нас своей конституционной обязанности, зависит дальнейший путь нашего государства к демократическим трансформациям, формирование национального сознания и патриотизма.

В день национального праздника - Дня Конституции Украины - пусть у каждого из нас крепнет чувство гордости за свою страну, за ее Основной Закон, который гарантирует воплощение надежд на лучшую и счастливую жизнь в собственном государстве. Помните, Украина начинается с каждого из нас. И в наших силах построить современное европейское общество в котором наши сердца всегда будут наполнены гордостью и любовью к стране, которая нас объединила", - подчеркнул Корнийчук.

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В поздравлении Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака отмечается, что в Основном Законе "заложены ценности, основополагающие принципы, права и обязанности, которые объединяют нас как нацию".

"Встав на защиту государства в 2014 году, Вооруженные Силы Украины выполнили свой конституционный долг. Мы остановили наступление российского агрессора и продолжаем сдерживать его. В то же время проводим кардинальные изменения внутри Вооруженных Сил, приближая их не на словах, а на деле, к стандартам НАТО. Военные учения, которые состоялись в прошлом и в этом году, и которые проходят в эти дни, убедительно доказывают нашу совместимость с силами Альянса.

Указанные изменения базируются на фундаменте, заложенном в Конституции Украины, - приоритетности человеческой жизни. Это высшая ценность и прямое руководство к действию. Поэтому главными задачами для командира любого уровня я всегда определяю сохранение жизни и здоровья военнослужащих, заботу об их семьях.

Этот подход качественно отличает нас от страны-агрессора, которая цинично бросает своих солдат на смерть в угоду неоимперским интересам, а потом хоронит в безымянных могилах", - отметил Хомчак.

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Командующеий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в своем поздавлении подчеркнул, что Конституция стала "реальной и действенной основой построения независимого демократического государства как полноправного участника мирового сообщества".

"В непростое для нашего государства время, мы как никогда должны понять значимость Основного Закона и осмыслить ответственность за каждый свой шаг на пути реализации ключевых его принципов. Это обеспечит каждому из нас свободу и возможность самореализации", - отметил Наев.