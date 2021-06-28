"Гнать в шею!", ""Сильпо" - баста!" - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На страницах "Сільпо" и Fozzy Group в соцсетях появились сотни комментариев пользователей с критикой Баранского и обещаниями не покупать больше ничего в магазинах сети.
Также создан хештег #бойкотfozzy
Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.
В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.
Один из менеджеров Fozzy Group Слава Баранский в соцсетях высказал свою поддержку Басте и в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и с сарказмом охарактеризовал слово "гідність".
Компания Fozzy Group выступила с официальным заявлением по поводу высказываний Баранского, отметив, что не разделяет его позицию. В компании заявили, что решение о дальнейшем сотрудничестве с Баранским будет приниматься после детального изучения всех фактов. На данный момент он сложил свои полномочия на период служебного расследования.