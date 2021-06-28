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Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины

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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины проект закона о большом гербе Украины. Документ определен как неотложный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на торжественном заседании Верховной рады.

"Я вношу проект законопроекта о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложной для внеочередного рассмотрения Верховной рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук", - заявил Зеленский.

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Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • olele
    Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины - Цензор.НЕТ 2551
  • Бессоница
    имитация бурной деятельности
    неотложными должны быть вопрос войны, здоровья, безопасности
  • Валерия Ларченко b661826f
    Звеньев на цепь ещё себе добавь,мелкая вонючка
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