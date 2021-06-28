Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины
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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины проект закона о большом гербе Украины. Документ определен как неотложный.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на торжественном заседании Верховной рады.
"Я вношу проект законопроекта о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложной для внеочередного рассмотрения Верховной рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук", - заявил Зеленский.