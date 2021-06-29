ЕС может ускорить взаимное признание украинских "ковидных" сертификатов, - Минцифры
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб во время выступления на первом дне IТ-недели Европейской Бизнес Ассоциации.
"Что касается "ковидных" сертификатов, Европейский Союз движется чуть быстрее, чем обычно, поэтому это еще, безусловно, актуальная тема в мировом масштабе", - заявил Вискуб.
Он отметил, что на "ковидных" сертификатах, которые будут введены в Украине с 1 июля, будет использоваться электронная подпись, которую также должен признать Евросоюз. По словам Вискуба, в ведомстве ожидают, что осенью начнется политический процесс взаимного признания е-подписей между Украиной и некоторыми странами ЕС.
Как сообщалось, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что с 1 июля в Украине планируют ввести электронные сертификаты вакцинации от коронавируса с информацией о том, что человек вакцинирован и когда. Сертификат будет как бумажным, так и электронным, его добавят в приложение "Дія".