ЕС может ускорить взаимное признание украинских "ковидных" сертификатов, - Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации Украины ожидают, что Украина и Европейский Союз могут ускорить процесс взаимного признания "ковидных" сертификатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб во время выступления на первом дне IТ-недели Европейской Бизнес Ассоциации.

"Что касается "ковидных" сертификатов, Европейский Союз движется чуть быстрее, чем обычно, поэтому это еще, безусловно, актуальная тема в мировом масштабе", - заявил Вискуб.

Он отметил, что на "ковидных" сертификатах, которые будут введены в Украине с 1 июля, будет использоваться электронная подпись, которую также должен признать Евросоюз. По словам Вискуба, в ведомстве ожидают, что осенью начнется политический процесс взаимного признания е-подписей между Украиной и некоторыми странами ЕС.

Как сообщалось, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что с 1 июля в Украине планируют ввести электронные сертификаты вакцинации от коронавируса с информацией о том, что человек вакцинирован и когда. Сертификат будет как бумажным, так и электронным, его добавят в приложение "Дія".

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