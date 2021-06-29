Шабунин о принятии закона, возобновляющего работу ВККС: "Осталось "не потерять" определяющий голос международных экспертов"
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Глава ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал принятие законопроекта возобновлении работы ВККС.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Осталось "не потерять" определяющий голос международных экспертов при подписании в 3711-д спикером. Чтобы кто-то вдруг технико-юридическими правками "поиграться" не захотел ... После подписания законопроекта президентом, отдельно поблагодарю его и всех причастных к запуску одной из двух основных частей судебной реформы", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 июня Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС.