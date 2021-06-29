В Днепре обнаружен 161 загрязнитель: состояние реки катастрофическое, - Счетная палата

В поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружено 161 вещество-загрязнитель, в том числе гербицид атразин, металлы кадмий и никель и сельхозхимикаты, которые угрожают здоровью населения и могут привести к экологической катастрофе.

Об этом сообщила Счетная палата Украины на сайте во вторник, ссылаясь на результаты аудита эффективности программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна р.Днепр (далее – Программы) на период до 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

По данным СПУ, аудит речного бассейна выявил значительное превышение с/х ядохимикатов, фармацевтических препаратов, синтетического мускуса, а также тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути. Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы.

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"Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, осуществлявшихся при использовании реки как транспортной артерии. Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое", - констатируется в сообщении.

Счетная палата уточнила, что реализация Программы в 2017-2020 гг. заключалась только в мониторинге окружающей природной среды в бассейне реки и развитии системы экологического менеджмента на общую сумму 4,2 млн грн, тогда как использование бассейна реки за этот период принесло более 100 млрд грн в госбюджет.

"Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость в его полной очистке, что приведет к значительным нагрузкам на госбюджет. Расходы могут более чем в 2 тыс. раз превысить расходы, предусмотренные на выполнение мероприятий Программы по этому направлению", - уточнила Счетная палата.

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Согласно результатам аудита, в ходе реализации Программы в 2013-2020 гг. были построены и реконструированы 16,2% канализационных сетей водоотвода от запланированных; 0,1% противоэрозионных гидротехнических сооружений; 14,3% сооружений ливневой канализации (обеспечив плановый уровень ее протяженности лишь на 0,2%); созданы системы более чистого производства на 1,9% предприятий (три из 162).