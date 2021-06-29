"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на июль
Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТС) во вторник выставлял на аукцион дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными.
У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.
Если аукцион на твердые мощности проходит со 100%-ной реализацией, может быть организован аукцион на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).