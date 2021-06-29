Филатов: "Я не собираюсь и не собирался баллотироваться в президенты"

После многочисленных публикаций в СМИ о якобы намерении Бориса Филатова идти в президенты техническим кандидатом от Владимира Зеленского против Виталия Кличко, мэр Днепра опроверг эту информацию.

"Я не собираюсь и не собирался баллотироваться в президенты", — заявил Филатов, указав на недостоверность данных так называемых аналитиков, на которых ссылались в публикациях на эту тему, передает Цензор.НЕТ.

Филатов подчеркнул, что участие в президентской гонке ему не интересно, назвав себя последовательным сторонником расширения прав местного самоуправления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партия "Пропозиція" будет лоббировать принятие Муниципального кодекса, - заявление

"Моя задача при всех властях и всех режимах добиваться именно этого, а не лезть в дела центральной власти. У меня получается моя работа (городского головы Днепра. - Ред.). Мне достаточно того, что у меня есть. Плюс я хочу развивать нашу партию "Пропозиция", которая объединила правильных и порядочных людей", — написал мэр Днепра на своей странице в Facebook.

Также, по мнению Филатова, такая недостоверная информационная кампания — способ провокации "политических интересантов".



