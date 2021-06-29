Бывшему главе и секретарю УИК на Луганщине сообщено о подозрении в фальсификации избирательной документации, - полиция
Об этом этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Так, во время проведения местных выборов, в то время председатель и секретарь одной из участковых избирательных комиссий внесли в протокол участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке заведомо ложные сведения о количестве голосов, поданных в пользу одного из кандидатов на должность поселкового головы.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности председателя и секретаря участковой избирательной комиссии проводились сотрудниками Следственного управления и сектора защиты интересов общества и государства Главного управления Национальной полиции в Луганской области под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
Бывшему главе и секретарю одной из участковых избирательных комиссий следователи сообщили о подозрении по ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума).
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.