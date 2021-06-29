Комитет ВР не может достичь согласия относительно президентского законопроекта о ликвидации ОАСК, - "слуга народа" Костин

Законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева (ОАСК), внесенный президентом Владимиром Зеленским в ВР как неотложный, до сих пор рассматривается профильным комитетом.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что некоторые народные депутаты не поддерживают документ и тормозят его рассмотрение.

"Я лично полностью поддерживаю законопроект президента. Но прежде чем описывать ситуацию в комитете скажу, что мы все это время с большим терпением ожидали адекватной справедливой реакции Высшего совета правосудия на обнародованные факты и материалы в отношении конкретных судей этого суда. Отсутствие этой реакции обескураживает и только подтверждает то, насколько серьезные у нас проблемы в судебной ветви власти. Поэтому я согласен с президентом в том, что в сложившейся ситуации другого решения быть не может. Однако я не один в комитете. Тем более что в ведении нашего комитета находятся вопросы конституционности, и каждый законопроект на стадии предварительного рассмотрения мы сканируем на этот счет. И это отнюдь не формальная процедура. Поэтому поговорка "два юриста - три мнения" здесь как раз кстати", - рассказал нардеп.

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По словам главы комитета, за внесение законопроекта о ликвидации ОАСК на повестку дня проголосовали 9 из 17 присутствующих на комитете (всего 22 члена).

"Причем голосовали только члены нашей фракции, остальные - активно сопротивлялись. Причины подобной позиции каждого отдельного народного депутата или фракции могут быть самыми разными. Вы говорите о возможном влиянии каких-то сил, я не имею фактов, поэтому не могу это оценивать и комментировать. Но каждый из членов комитета аргументировал свою позицию. Заседание проводилось онлайн и послушав его, можно узнать, кто как голосовал и понять, как непросто принимаются коллегиальные решения", - отметил нардеп.

По его словам, также депутаты поставили "вполне справедливый вопрос", не затруднит ли ликвидация ОАСК доступ гражданам к правосудию. По данным главы комитета, сейчас в ОАСК 48 судей, которые рассматривают около 30 тысяч дел. Все это должны передать в Окружной административный суд Киевской области (до создания другого админсуда Киева), где 10 тысяч дел рассматривают 22 судьи.

"Более того, чтобы создать новый суд, нужно принять закон о ВККС, о котором мы с вами говорили. Потому что только эта комиссия может производить конкурсный отбор в новый суд. И если даже мы оперативно принимаем закон, создаем конкурсную комиссию отбора ВКСС - на это уйдет шесть-восемь месяцев. То есть при самом лучшем раскладе новый суд мы получим не раньше следующего лета. И снова областной админсуд должен будет передать новому суду дела ОАСК, которые уже начал слушать заново. Для того чтобы новый суд сделал третий заход в слушание. Это о доступе граждан к правосудию. Мы не можем принимать такого рода решения, не проанализировав все риски, которые реально есть. Предугадывая ваш вопрос уточню, что говорил депутатам: доступ к правосудию это не о том, как зайти в суд и подать исковое заявление. Это о справедливом решении суда. И именно такую цель преследует президент в своем законопроекте. Для того чтобы этот законопроект продвинуть дальше, нам необходимо закончить внутреннюю дискуссию в комитете и добиться того, чтобы комитет его поддержал", - подчеркнул Костин.

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Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.