Россия на фоне учений Sea Breeze тестировала ПВО в оккупированном Крыму
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
По данным российского "Интерфакса", около 20 самолетов и вертолетов, несколько дивизионов комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и "Панцирь-С" провели в Крыму "учебную проверку".
Церемония открытия украинско-американских учений Sea Breeze прошла в Одессе 28 июня при участии представителей около 30 стран-участников.
Учения продлятся до 10 июля. Они проходят в Одессе, Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский и в других районах Украины.
Напомним, учения "Си Бриз" – многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины, начиная с 1997 года, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области оборонных и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений являются Украина и США.
В Минобороны Украины заявили, что в этом году учения будут самыми масштабными. В Sea Breeze-2021 принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.
Национальный центр управления обороной России 28 июня заявил, что российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учениях Sea Breeze.