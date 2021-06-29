"СБУ бегает по кандидатам на руководителя САП, предлагая голоса ОП-шных членов комиссии в обмен на лояльность после победы", - Шабунин

Офис Президента планирует протянуть "серых лошадок" в конкурс на должность главы САП.

Об этом в Facebook сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"СБУ бегает по кандидатам на руководителя САП, предлагая голоса ОП-шных членов комиссии в обмен на лояльность после победы. Международники выбрасывают из конкурса большинство зависимых кандидатов, поэтому в ОП вынуждены договариваться с "серыми лошадками", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, уже на сегодняшнем заседании комиссии будет ясно, "кого из кандидатов завербовал фан-клуб Киркорова под названием "СБУ".

"Для Татаровских членов комиссии, критически важно тянуть "серых лошадок" с высокими баллами за тесты. Это упрощает дорисовывание им баллов на более поздних этапах. Татаровские члены Рады такие, простите, недалекие, что их попытки тянуть кандидатов просто очевидны", - подытожил Шабунин.

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