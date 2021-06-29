Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Всемирный совет по легкой атлетике согласился перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года, первоначально запланированный в Минске",- говорится в сообщении
Сейчас World Athletics ведет переговоры с альтернативными городами-организаторами этого мероприятия и планирует объявить новое место проведения до следующего заседания совета (28-29 июля).
В организации объяснили, что такое решение было выдвинуто по результатам рассмотрения специального отчета, подготовленного комитетом по рискам, в котором подчеркивается неопределенность в дипломатических отношениях и ограничения на международные поездки в Беларусь.
Ранее командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2020 года, был перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса.