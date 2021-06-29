Рада отменила переаттестацию моряков

Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 333 народных депутатов.

Этот закон предлагает убрать требование обязательной периодической переаттестации для моряков.

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В пояснительной записке отмечается, что подавляющее большинство моряков имеют подтвержденный стаж работы на судах и современные знания и практические навыки, но при этом вынуждены в обязательном порядке сдавать экзамены в государственных квалификационных комиссиях, "безосновательно расходуя при этом денежные средства и время своего отпуска между рейсами".