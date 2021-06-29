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Рада отменила переаттестацию моряков

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Рада отменила переаттестацию моряков
Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 333 народных депутатов.

Этот закон предлагает убрать требование обязательной периодической переаттестации для моряков.

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В пояснительной записке отмечается, что подавляющее большинство моряков имеют подтвержденный стаж работы на судах и современные знания и практические навыки, но при этом вынуждены в обязательном порядке сдавать экзамены в государственных квалификационных комиссиях, "безосновательно расходуя при этом денежные средства и время своего отпуска между рейсами".

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Vladimir Soukhov
    Давно надо было это сделать. Поводов содрать деньги с моряков у наших чиновников остаётся более чем достаточно.
  • captain2015
    Переаттестация должна проводиться каждые 5 лет с прохождением соответствующих курсов повышения квалификации. Помимо Кодекса торгового мореплавания это регламентировано целым рядом международных конвенций в сфере торгового мореплавания( STCW, SOLAS и другие). Конвенции подписаны в том числе и Украиной. Так что с правовой точки зрения это как если бы председатель колхоза отменил Конституцию. Удивляет другое: неужели в Раде не нашлось ни одного человека, который разбирается в данном вопросе ? Или хотя бы не проконсультировался со специалистами в этом вопросе? Полнейший дилентатизм и правовая безграмотность. И эти люди пишут для нас законы (((
  • valeriys72
    Что предполагает закон
    Закон определяет условия, при которых диплом можно подтвердить без экзаменов:

    пригодность для работы на судах по состоянию здоровья;
    наличие действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома, который подтверждается;
    наличие подтвержденного морской администрацией стажа работы на судах или успешного окончания одобренного курса, или курсов подготовки, или завершения подтвержденного стажа работы на судне с выполнением функций, соответствующих имеющемуся диплому, в течение определенного срока на определенных должностях.
    Повторное подтверждение диплома для работы на танкерах будет осуществляться в случае:

    наличия стажа работы на судне;
    успешного окончания одобренного учебного курса или курсов
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