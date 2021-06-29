Налоговику грозит до 12 лет тюрьмы за вымогательство 1 миллиона грн взятки, - ГБР
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.
Следствие установило, что чиновник требовал у предпринимательницы 1 миллион гривен. За эти деньги он обещал помочь уменьшить штрафы и не открывать уголовное производство по результатам налоговой проверки компании.
Он привлек посредника, который был задержан вечером 26 февраля 2021 во время передачи 1 миллиона гривен.
Чиновник налоговой обвиняется в просьбе предоставить и в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).
Ему может грозить лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство в производстве осуществляла Тернопольская областная прокуратура, оперативное сопровождение - УСБУ в Тернопольской области.