Средняя зарплата в Украине в мае составила 13,5 тыс. грн, - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в мае 2021 года по сравнению с маем-2020 увеличилась на 16,8%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в мае 2021 года по сравнению с апрелем сократилась на 0,3%, а в годовом измерении выросла – на 28,1%, составив 13 499 грн, что выше в 2,3 раза уровня минимальной зарплаты (6000грн).

Ведомство уточняет, что в апреле 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13 543 грн, в марте – 13 612 грн, в феврале – 12 549 грн, в январе – 12 337 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в мае текущего года по сравнению с маем 2020-го наблюдался в Тернопольской (на 35,9%), Волынской (на 34,6%), Хмельницкой (на 32,9%), Черкасской (на 32,6%), Львовской (на 31,5%), Винницкой (на 30,2%), Харьковской (на 29,8%), Ивано-Франковской (на 29,6%), Киевской (на 29,3%) и Херсонской (на 29,2%) областях.

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Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 19 287 грн, самый низкий в Волынской области – 10 890 грн.