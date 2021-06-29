В Офисе Зеленского так боятся дела "вагнеровцев", что уже склепали очередные "пленки", - нардеп "ЕС" Сюмар

В Офисе Зеленского настолько боятся ответственности за срыв спецоперации по задержанию боевиков из ЧВК Вагнера, что готовы прибегнуть к "анекдотическим" мероприятиям.

Об этом на брифинге в Верховной Раде сообщила народный депутат из "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилу.

"Мы много наблюдали движений вокруг этой темы и увидели очень много лжи вокруг нее. В своих попытках скрыть свою роль в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев" Банковая и власть пришли к определенной анекдотичности. По нашей информации по состоянию на сейчас уже смонтированы какие-то очередные новые "пленки". Разговоры, что якобы о "вагнеровцах" Лукашенко рассказал Петр Порошенко. Петр Порошенко много говорил о "вагнеровцах" не когда был в должности президента, не с Лукашенко, а уже сейчас. Эти цитаты нарвали, нарезали. Мы знаем, кто это делал, зачем. И сейчас эти новые очередные "пленки" - смонтированные, абсолютно фейковые - пытаются разместить в различных Интернет СМИ для того, чтобы отвести внимание от организации слива этой спецоперации нынешними руководителями улицы Банковой", - сообщила Сюмар.

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"Ничего кроме улыбки такие фейки вызвать не могут, хотя понятна цель - размыть тему, посеять какие-то новые подозрения. Так много лжи вокруг этой темы, что власть рискует в ней уже утонуть", - иронизирует Сюмар.

"Правду и государственную измену будут доказывать соответствующие органы, и она будет звучать. А вот ложь вы разоблачили - и не один раз - сами, когда говорили, что спецоперации не было, потом сказали, что она была, но хорошо, что она была сорвана. Именно это мы услышали от президента Зеленского. А сейчас ответственность опять в который раз пытаются переложить на оппозицию", - отмечает Виктория Сюмар.

"В этом вопросе придется говорить правду - рано или поздно", - убеждена Сюмар.