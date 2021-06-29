"Любая страна имеет право заходить в международные воды" - представитель 6-го флота ВМС США Хант об учениях Sea Breeze 2021

Многонациональные военные учения Sea Breeze 2021, которые начались 28 июня, будут проходить в международных водах Черного моря, поэтому участники имеют право там тренироваться.

Так капитан первого ранга, заместитель командира 65-й оперативной группы 6-го флота ВМС США Кайл Хант прокомментировал Радио Свобода недавние призывы России к США не принимать участия в учениях, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти учения готовились заранее. Они проходят в международных водах. Любая страна имеет право заходить в международные воды. Это касается этих учений также", - сказал он.

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В то же время, заместитель командира Хант отказался комментировать тему вероятного обстрела британского эсминца HMS Defender Россией.

"Все комментарии по событиям, которые происходят с Военно-морскими силами Великобритании, прошу задавать их руководству или Министерству обороны Великобритании. Военно-морские силы Великобритании остаются последовательным, очень надежным партнером для военно-морских сил США, наших партнеров и Европы. Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества с британской стороной в рамках Sea Breeze 2021", - отметил Хант.

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Капитан Хант добавил, что Sea Breeze 2021 и дальнейшее партнерство позволят усилить мощности Военно-морских Сил Украины. Он отметил, что "очень впечатлен возможностями, и с нетерпением ожидает дальнейшее развитие связей с украинскими силами".