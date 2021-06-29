Рада одобрила в первом чтении законопроект Зеленского о национальном сопротивлении
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 318 народных депутатов.
Также парламентарии сократили сроки подготовки документа ко второму чтению.
Перед голосованием министр обороны Украины Андрей Таран, выступая с парламентской трибуны, заявил, что законопроект предоставит возможность для развития системы территориальной обороны и создаст надежную основу для противодействия внешней агрессии.
По его словам, документ планируется к реализации с 1 января 2022 года.
В свою очередь нардеп "ЕС" Михаил Забродский заявил, что такой законопроект "нужен был ещё вчера".
"Нельзя сказать, что законопроект идеальный. У него есть свои недостатки, и он небезгрешен", - отметил политик и добавил, что его политическая сила будет поддерживать проект закона в первом чтении.
Документ предлагает сформировать в Украине национальное сопротивление и содействовать максимально широкому привлечению украинцев к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства. В проекте предусмотрен порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления. Определены и полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления.