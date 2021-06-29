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Новый акцизный сбор на "зеленую" энергию остановит переход к чистой энергетике, - эксперт

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Новый акцизный сбор на "зеленую" энергию остановит переход к чистой энергетике, - эксперт
В случае введения акцизного сбора на генерацию электроэнергии из возобновляемых источников Украина будет обречена на провал в экологической политике, поскольку развитие предприятий "зеленой" энергетики остановится.

Об этом заявила президент Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вопрос в том, ценит ли наше государство международную репутацию, потому что в случае усиления налогового давления без создания действенной системы мотивации к зеленой модернизации, страна в принципе обречена на провал в части устойчивого развития", - отметила Цыганок.

По ее словам, правительство не выполняет обязательства перед производителями зеленой энергии и сейчас абсолютно нелогично пытается ввести акцизный сбор.

"Как от этого выигрывает окружающая среда? Как будет вообще в нашем государстве происходить декарбонизация, то есть отказ от традиционной генерации. Если мы говорим, что наше государство выбрало экологический курс, если мы действительно озеленяемся, то тогда получается какое-то настоящее зазеркалье. Ведь с одной стороны мы декларируем настоящее озеленение, с другой стороны не просто не создаются стимулы, а создается огромное количество преград к реализации такой амбициозной цели", - пояснила эксперт.

При этом она отметила, что, когда страны Европы пытаются перейти на зеленую энергию, в Украине не создается никаких действенных инструментов чтобы это случилось.

"Пока не перейдем на альтернативные источники энергии, до тех пор мы будем говорить о проблемах загрязненного воздуха, об изменениях климата", - добавила Цыганок.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Пара Маунт
    Україна і її промисловість зацікавлені насамперед в переході до дешевої енергетики.
    Про чистоту і екологію нехай думають вже промислово розвинені країни. Йдіть в Китай і намагайтесь впарити їм ваші вітряки і сонячні панелі втридорога.
  • я гражданин Украины
    ну дійсно - чому нам не розвивати та використовувати ту ж атомну...- але ж вигіднішше всяким різним в 6-ти кратному стригти баранів....де так добре як не тут....
  • Інна Коваль
    У нас на сегодня уже 7 ГВт зеленки по 3-5 грн за 1 кВт ..... девать ее уже некуда, диспетчеры принудительно отключают всю эту хрень..... Мы лет 5 еще без новых мощностей обойдемся.....
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