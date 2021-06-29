Законопроект о национальном сопротивлении - это основа для невозможности агрессивных действий со стороны вражески настроенных государств, - Вениславский
Об этом он сказал в комментарии журналистам в Верховной Раде, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сегодня без преувеличения состоялось историческое событие по формированию полноценной системы национального сопротивления… Печально, что одна из политических сил, представленных в парламенте, в очередной раз продемонстрировала свою явно антиукраинскую позицию, не проголосовав за закон, который создает мощную основу для невозможности любых агрессивных действий со стороны любых вражески настроенных к нам государств", - подчеркнул нардеп.
По его словам, после принятия законопроектов в целом Украина получит очень мощный инструмент по противостоянию любому потенциальному агрессору.
"Как раз из-за того, что в 2014 году у нас не было полноценной и действующей системы территориальной обороны, в том числе мы имеем такую ситуацию, что сегодня часть территории Украины временно оккупирована", - отметил Вениславский.
Напомним, 29 июня Верховная Рада сделала первый шаг по увеличению численности Вооруженных Сил Украины.