США готовы помочь Украине обновить судебную систему, - посольство приветствует принятие Радой закона о ВККС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.
"США приветствуют принятие законопроекта 3711-д по межпартийной поддержки, чтобы восстановить ВККС и ожидают окончательного текста с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Поздравляем Верховну Раду и руководство Украины с важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформы", - говорится в сообщении.
Также в посольстве пожелали скорейшего продолжения судебной реформы: "Мы с нетерпением ждем первоочередного принятия законопроекта 5068 о реформировании ВСП, чтобы дополнить сегодняшние достижения. США готовы поддержать наших украинских партнеров во внедрении 3711-д и реализации этой исторической возможности обновить судебную систему Украины от имени украинского народа".
Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС.