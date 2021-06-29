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США готовы помочь Украине обновить судебную систему, - посольство приветствует принятие Радой закона о ВККС

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США готовы помочь Украине обновить судебную систему, - посольство приветствует принятие Радой закона о ВККС
США готовы помочь Украине внедрять и реализовывать закон, возобновляющий работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

"США приветствуют принятие законопроекта 3711-д по межпартийной поддержки, чтобы восстановить ВККС и ожидают окончательного текста с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Поздравляем Верховну Раду и руководство Украины с важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформы", - говорится в сообщении.

Также в посольстве пожелали скорейшего продолжения судебной реформы: "Мы с нетерпением ждем первоочередного принятия законопроекта 5068 о реформировании ВСП, чтобы дополнить сегодняшние достижения. США готовы поддержать наших украинских партнеров во внедрении 3711-д и реализации этой исторической возможности обновить судебную систему Украины от имени украинского народа".

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США готовы помочь Украине обновить судебную систему, - посольство приветствует принятие Радой закона о ВККС 01

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС.

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Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Ан Мур
    якби ви своїм галасування не привели до влади оту вашу зебілну нечисть - і Україна нині мала би суттєву підтримку США. Та й вам же Байден сказав; "робіть реформи, зеленіблді"!
  • Senator S 01a656ec
    Три последних президента США вложили в Украину 7 миллиардов долларов...,а бі Зелемойским не дал и 6 копеек... ,все Украдет Игорь Валерьевич...
  • Senator S 01a656ec
    Не для того Леонид Данилыч строил Олигархат целых 2 каденции,причем при помощи МАВЗОЛЕЙГНОГО быдла...,Кучму сдала Машка ЗаХерова,совсем недавно в Москве на брифинге эта дура сказала дословно...Мы против борьбы с олигархией НА Украине...,конец цитаты...,в Украине...крыса ты тупая не знающая рюсскава наречия...
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