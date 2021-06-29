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Верховная Рада отменила штрафы для жителей ОРДЛО, въезжающих через Россию

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Верховная Рада отменила штрафы для жителей ОРДЛО, въезжающих через Россию
Верховная Рада приняла законопроект №5478, касающийся временных оснований неприменения штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты проголосовали за проект закона о внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". За такое решение - 292 присутствующих парламентариев.

Перед голосованием глава комитета ВРУ по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец назвал законопроект важным документом. "Сейчас начинается вступительная кампания. Мы хотим, чтобы наши дети, которые проживают на временно оккупированной территории, поступали в украинские высшие учебные заведения. Именно этот шаг позволит им и их родителям, приезжая на нашу территорию, не получать дополнительные административные взыскания", - отметил он.

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    их родители не платят налоги. как они могут учиться в гос вузах?
  • 18c49ed2
    Мало того, там пенсы получают две пенсии и считают Украину лохом, которого они доят.
  • Zelya Vsyo
    Теперь жители Лугандона будут въезжать в Украину с коронавирусом штамма "дельта" бесплатно.
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