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Рада повысила пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС

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Рада повысила пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС
Верховная Рада приняла законопроект О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 297 народных депутатов. Документ голосовали без обсуждения.

Согласно документу, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются полностью и не зависят от заработной платы, других пенсий или иных доходов.

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В документе прописано, что выплаты для "чернобыльцев", которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

  • для первой группы - 16 080 гривен,
  • для второй группы - 12 987 гривен,
  • для третьей группы - 8 917 гривен.

Также депутаты поручили главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову неотложно подписать закон, так как он должен вступить в силу с 1 июля. За такое решение - 293 парламентария.

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В Украине на данный момент насчитывается 39 481 пенсионер-чернобылец.

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Dmytro Mazepov
    я там был с 18 мая по 22 июня 1986 года. плюнь в меня - я тебе глаз выбью.
  • Атас Злой
    Я 36 лет проработал на АЭС, работал еще до аварии на ЧАЭС. По специфике работы знаю, какую дозовую нагрузку приняли работники ЧАЭС и жители Припяти. Те кому был годик, сейчас матери и отцы, у которых болеют дети очень специфическими болезнями. Прошу Вас, не надо лезть грязным языком в эту тему. Маленьких инвалидов нет на улицах не потому, что их нет, а потому что они закрыты в стенах дома или больницы. То, что случилось - страшная беда для многих. Научитесь уважать их горе. Да, были и прохиндеи, но их гораздо меньше пострадавших. Пожалуйста, будьте людьми.
  • Андрей Силенко
    Правду ви говорите, всі справжні ліквідатори дійсно вже вмерли, залишилися тільки червонопикі менти, які стояли в оцепленії і побрали всі собі статус ліквідатора.
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