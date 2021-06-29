Ожидаем приглашения в Иран на новый раунд переговоров по крушению самолета МАУ в сентябре, - Енин
Об этом замминистра иностранных дел Евгений Енин заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"После выборов президента этой страны можно ожидать завершения формирования нового иранского правительства где-то во второй половине сентября, и с тех пор будем ожидать приглашения нас всех в Тегеран на новый раунд переговоров", - отметил Енин.
Заместитель министра акцентировал, что согласно конвенции Иран обязан пригласить Международную группу по координации помощи жертвам рейса PS752 на переговоры для урегулирования этого спора.
"Ведь мы рассматриваем именно переговоры как единственный актуальный на сегодняшний момент инструмент урегулирования этой ситуации. То есть мяч на стороне Ирана", - подчеркнул чиновник.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.
В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.
21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".