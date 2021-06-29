Турецкая компания завершает геологические работы на месте постройки нового моста через Днепр в Кременчуге, - Укравтодор

В Кременчуге на месте будущего масштабного моста через Днепр, строительство которого должно начаться в этом году, подрядчик уже завершает геологические изыскания на воде. Новый мост будет соединятся с трассой национального значения Н-08 Днепр - Мариуполь.

Об этом сообщает Facebook-страница Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

"Подрядчик определяет тип почвы, чтобы в будущем запроектировать необходимую глубину залегания свай и в дальнейшем фундамента будущих опор", - говорится в сообщении.

В ближайшее время начнется испытание свай. Именно этот процесс позволит проверить несущую способность свай и опор моста. Одновременно мостовики уже обустраивают площадки под строительство.

Строительство нового моста через Днепр в Кременчуге параллельно старому Крюковскому ведется по Национальной программе строительства мостов, которая входит в программу "Большая стройка".

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Предполагается, что будущий мост будет сообщаться на правом берегу с трассой Н-08, а на левом — с действующей системой улиц Кременчуга. В этих точках планируется строительство транспортных разноуровневых развязок.

Мост является одним из мегапроектов программы. Он будет 3 км в длину, с четырьмя полосами движения и двумя пилонами высотой около 100 метров.

Контракт по принципу design-build на строительство моста подписан 8 февраля 2021 с турецкой компанией DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Ответственным за разработку проектной документации и исполнителем работ по строительству моста будет одна компания.

Согласно планам на 2021 год в Украине будут восстановлены и построены 245 искусственных сооружений на дорогах, в том числе и мостов.

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