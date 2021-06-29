Оккупанты повышают на Луганщине стоимость коммунальных услуг

На оккупированной части Луганской области с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".

Соответствующее решение приняло оккупационное "правительство ЛНР".

На услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий тарифы вырастут на 33%; на услуги по обращению с бытовыми отходами — на 50%; на услуги по централизованному отоплению — на 16%; на централизованное снабжение горячей водой — на 20%.

Читайте: Верховная Рада отменила штрафы для жителей ОРДЛО, въезжающих через Россию

В тоже время конкретные размеры тарифов на услуги по содержанию жилья для каждого дома и по обращению с бытовыми отходами во втором полугодии 2021 года будут устанавливаться распоряжениями оккупационных "администраций" городов и районов.

С 1 июля изменятся тарифы для населения и за потребленную электроэнергию. Увеличение цены на электроэнергию в среднем составит от 12 до 21 копейки за 1 кВт/час в зависимости от объемов ее потребления.

Смотрите: Резервисты не хотят ездить на учения в ОРДЛО: командование ВС РФ планирует ввести штрафы в 30 тыс. рублей, - разведка. ВИДЕО

Кроме этого, на 4% повышается цена на газ для теплоснабжающих предприятий, однако тарифы на природный газ для населения и субъектов хозяйствования остаются неизменными.

Ранее о повышении тарифов заявили и на оккупированной части Донецкой области.