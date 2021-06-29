Оккупанты повышают на Луганщине стоимость коммунальных услуг
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".
Соответствующее решение приняло оккупационное "правительство ЛНР".
На услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий тарифы вырастут на 33%; на услуги по обращению с бытовыми отходами — на 50%; на услуги по централизованному отоплению — на 16%; на централизованное снабжение горячей водой — на 20%.
В тоже время конкретные размеры тарифов на услуги по содержанию жилья для каждого дома и по обращению с бытовыми отходами во втором полугодии 2021 года будут устанавливаться распоряжениями оккупационных "администраций" городов и районов.
С 1 июля изменятся тарифы для населения и за потребленную электроэнергию. Увеличение цены на электроэнергию в среднем составит от 12 до 21 копейки за 1 кВт/час в зависимости от объемов ее потребления.
Кроме этого, на 4% повышается цена на газ для теплоснабжающих предприятий, однако тарифы на природный газ для населения и субъектов хозяйствования остаются неизменными.
Ранее о повышении тарифов заявили и на оккупированной части Донецкой области.