Слушания по делу Украины и Нидерландов против России в ЕСПЧ начнутся 24 ноября, - Минюст

Начало слушаний по делу Украины и Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) намечено на ноябрь.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины со ссылкой на заместителя министра - уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лищину, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание Большой Палаты ЕСПЧ по делу Ukraine and the Netherlands v. Russia (nos. 8019/16, 43800/14 and 28525/20) назначено на 24 ноября 2021 ", - говорится в сообщении.

На сайте ЕСПЧ также появилось соответствующая публикация.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

