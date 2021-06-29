68 тыс. доз вакцины, которые должны были отдать другим странам, испортились в Эстонии из-за сломанного холодильника
О порче вакцин рассказали на пресс-конференции представители властей Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Из строя вышли новые холодильники, расположенные в здании, в которое Департамент здоровья страны переехал в 2017 году.
"Утром 25 июня сотрудник Департамента здоровья обнаружил, что в холодильных камерах повышена температура. Температура повышалась с 22 июня. Об этом должно было прийти уведомление. Неизвестно, почему оно не пришло", - рассказала замдиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.
По предварительным данным, ущерб составляет 1.15 млн евро. Эта сумма может еще вырасти.
Для расследования случившегося будет создана специальная комиссия.
Напомним, в середине июня Эстония заявила, что подарит Украине 100 тыс. доз вакцины от коронавируса и готова предоставить еще столько же.