68 тыс. доз вакцины, которые должны были отдать другим странам, испортились в Эстонии из-за сломанного холодильника

Температура в холодильных камерах повышалась в течение трех дней, но техника почему-то не подавала об этом никаких сигналов.

О порче вакцин рассказали на пресс-конференции представители властей Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Из строя вышли новые холодильники, расположенные в здании, в которое Департамент здоровья страны переехал в 2017 году.

"Утром 25 июня сотрудник Департамента здоровья обнаружил, что в холодильных камерах повышена температура. Температура повышалась с 22 июня. Об этом должно было прийти уведомление. Неизвестно, почему оно не пришло", - рассказала замдиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

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По предварительным данным, ущерб составляет 1.15 млн евро. Эта сумма может еще вырасти.

Для расследования случившегося будет создана специальная комиссия.

Напомним, в середине июня Эстония заявила, что подарит Украине 100 тыс. доз вакцины от коронавируса и готова предоставить еще столько же.