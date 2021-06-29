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Кравчуку сделали операцию на сердце, - Арестович

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Кравчуку сделали операцию на сердце, - Арестович
Первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Операция была плановой и прошла без осложнений, сообщил представитель ТКГ Алексей Арестович.

Пока же глава украинской делегации в ТКГ находится в больничной палате и восстанавливается после операции.

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87-летний Кравчук уже не впервые обращается к кардиохирургам. В 2017 году ему делали стентирование сердца.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "87-летний Кравчук уже не впервые обращается к кардиохирургам. В 2017 году ему делали стентирование сердца."
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    А дед таки не дурак - к кардиохирургам обращается, а не к клоунам. А мог бы и Арестовича попросить в сердце поковыряться, тот вообще языком - на все руки мастер.
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Дай Бог ему долголетия и наснаги!
  • Пара Маунт
    Здоров'я першому президенту незалежної України.
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