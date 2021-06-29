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Двое пьяных мужчин устроили стрельбу на Приморском бульваре в Одессе. ВИДЕО

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Двое пьяных мужчин устроили стрельбу на Приморском бульваре в Одессе. ВИДЕО
Они палили из пистолета по баннеру. Мужчин задержали.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром около 7:30 во время очередного патрулирования охранники КУ "Муниципальна варта" увидели двух мужчин, которые в нетрезвом состоянии решили развлечься и пострелять из пистолета у Дюка", - сказано в сообщении.

Охранники сделали им замечание и попросили прекратить стрельбу, но те отказались. После этого охрана вызвала полицию и передала им нарушителей. Мужчин составили административный протокол за стрельбу в пределах населённого пункта. Теперь придётся уплатить штраф в сумме от 1700 до 2550 гривен.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • napalm
    А не могли поліцейські їх застрілити на місці щоб іншим була наука?
  • Атас Злой
    Полиция - герои, рюкзаков - суперспасатель, геращенко - рембо! Правда, пистолет - детский баллончиковый пневмат. Но на видео видно, как злоумышленники отстреливались до последнего баллончика. Срочно для рюкзакова сковать орден, а всем ментам еще пару миллиардов гривен на повышение зарплат из ковидфонда.
  • Evgeny N
    Цікаво: а от якби (гіпотетично) в Україні був закон про зброю, де б було перелічено все дозволене і не дозволене в поводженні з пневматичною, вогнепальною короткоствольною, вогнепальною з довгим стволом і навіть холодною зброєю (звісно, з визначенням типу зброї), то можливо б і такої ситуації не сталося або реакція поліції була б зовсім іншою...
    Хто зна...
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