МИД о выходе Беларуси из "Восточного партнерства": Украина готова способствовать дальнейшему взаимодействию белорусского гражданского общества с ЕС

Решение Беларуси приостановить участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" противоречит интересам белорусского народа.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Решение о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано "Восточное партнерство". Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот односторонний шаг никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Европейским союзом и сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" на основе европейских ценностей и с целью укрепления европейской идеи в нашем регионе.

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"Украина готова помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам "Восточного партнерства", а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Европейским союзом. Вместе с тем текущая ситуация в "Восточном партнерстве" накануне его предстоящего саммита свидетельствует о насущной необходимости переосмыслить стратегические цели этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят. Это будет способствовать развитию сотрудничества всех государств региона на основе европейских ценностей, укрепит их устойчивость против внешних вызовов", - заявили в МИД.

Отмечается, что именно с такой целью Украина, Грузия и Молдова учредили формат усиленного взаимодействия - Ассоциированное трио.

Напомним, 28 июня стало известно, что Беларусь приостанавливает членство в "Восточном партнерстве" и отзывает своего постпреда в ЕС для консультаций. Также Минск рекомендует главе представительства Евросоюза выехать в Брюссель. Эти действия Беларусь предприняла в ответ на европейские санкции.

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