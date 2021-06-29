Низкий интерес к чтению, пиратство и необходимость господдержки, - участники Арсенала о проблемах украинского книжного рынка

В Киеве завершилось одно из главных ежегодных событий литературной отрасли - X Книжный Арсенал. В этом году он, наконец, состоялся оффлайн (с элементами онлайн-программы) и собрал более 200 участников - издателей, авторов, иллюстраторов и различных культурных учреждений со всей Украины. Полки с бестселлерами и новинками от украинских авторов, автограф-сессии, презентации и оживленные дискуссии, в общей сложности 300 разноплановых тематических событий, – формат, по которому соскучились не только посетители, но и сами участники рынка.

Об этом сообщают Українські Новини, передает Цензор.НЕТ.

И хотя число украинцев, покупающих и читающих книги на украинском языке, постоянно растет, эксперты считают, что этого недостаточно для полноценного стимулирования украинского книжного рынка.

Статистика вообще показывает, что регулярных читателей в Украине на порядок меньше чем в соседней Европе. Поэтому над проблемой создания мотивации к чтению у рядовых украинцев уже задумались ключевые игроки книжного рынка.

"У нас 30% читает на украинском "принципиально и желательно на украинском". Но лишь несколько процентов нормальную и серьезную литературу", – отметил в одном из телеэфиров "5 канала" Владислав Кириченко, издательство "Наш Формат".

К тому же, как отметил Владислав Кириченко, исчезли маленькие районные дистрибьюторы. Это неутешительный результат, который пережили небольшие бизнесы, которым пришлось закрываться на длительное время из-за жесткого карантина.

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Иван Малкович, издательство "Абабагаламага": "Не столько издательствам не хватает чего-то, как не хватает книгораспространения. Нужно чтобы государство могло стимулировать открытие новых магазинов. У нас очень много районных центров, где их нет".

Но еще больше беспокоят сегодня владельцев украинских издательств - пиратство, контрафакт и отсутствие элементарных правил этичного сосуществования на рынке.

"В электронном виде пиратство составляет 99% от количества скачанных текстов. В бумажном виде мы оцениваем ситуацию на рынке где-то в 15% контрафактных изданий, в основном русских книг украинскими пиратами", - добавил Александр Красовицкий, издательство "Фолио".

Украинским издателям все труднее конкурировать в цене с пиратской и контрафактной продукцией. Например, русская литература, напечатанная нелегальным путем в Украине, почти вдвое дешевле книги украинских авторов. И эту проблему, издатели считают, можно решить только путем введения более жесткой ответственности за распространение контрафакта.

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Ситуацию усугубляет еще и отсутствие корпоративной культуры ведения бизнеса. Время от времени некоторые участники рынка начинают вести себя слишком агрессивно по отношению к конкурентам – демпинговать, игнорировать цивилизованные правила игры.

Поэтому рынок в ожидании более системных и стратегических решений со стороны государства в поддержку отрасли.

Александр Красовицкий: "Главное, что должно быть – это системная политика государства в области книги. Продвижение чтения, обновления библиотек, книжной торговли, поддержка украинских авторов, переводов мировой классической, научной мысли на украинский язык, потому что она создает не только общественное видение, но и терминологию, которой часто не имеет".

К вопросу о поддержке библиотек, к примеру, в Германии в библиотеки попадает каждая 2-я книга, изданная на рынке, во Франции – каждая третья, за государственный или местный счет, в России – каждая 10-я книга. В Украине каждая 250-я книга. Фактически через библиотечное финансирование европейские государства финансируют развитие своего книжного рынка.

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Эти и другие инструменты государственной политики уже зафиксированы в Стратегии развития чтения, разработанной Министерством культуры и информационной политики Украины совместно с участниками рынка. Теперь дело за темпами внедрением ее в жизнь.