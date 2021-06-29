Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень

Парламент принял закон о возобновлении работы ВККС, повышение пенсий из-за нехватки денег отложили до осени, Кравчуку сделали операцию на сердце, – главные новости Украины 29 июня.

На Донбассе ранен белорусский доброволец

Белорусский доброволец Волат находится в госпитале с осколочными ранениями головы и сердца. Он в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Доброволец получил ранение во время обстрела Водяного в Приазовье.

Рада приняла закон о перезапуске ВККС

Парламент внёс изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Они предусматривают возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей. Решающую роль в этом процессе будут играть международные эксперты. Посол ЕС Маасикас назвал принятие этого закона "решительным шагом к фундаментальной реформы судебной системы Украины". Также принятие закона приветствовало посольство США.

Наказание за ложь в декларациях

Рада приняла закон об усилении ответственности за ложь в декларациях с предложениями Зеленского. В НАПК законом недовольны: говорят, что президент несправедливо уменьшил срок лишения свободы для чиновников.

Для жителей ОРДЛО отменили штрафы за въезд через Россию

Такое решение принял парламент. Его цель – обеспечить абитуриентам с оккупированных территорий возможность поступать в украинские высшие учебные заведения.

Протесты ФОП в Киеве

Предприниматели провели в центре Киева акцию "Похороны микробизнеса". Они требовали от депутатов принять законопроекты для защиты упрощенной системы налогообложения. При попытках пройти к зданиям Кабмина, ОП и ВР между протестующими и правоохранителями несколько раз возникали стычки. В полиции утверждают, что стычки немедленно пресекали.

Кравчуку сделали операцию на сердце

По словам представителя ТКГ Алексея Арестовича, операция была плановой и прошла без осложнений. Сейчас Кравчук в больнице, восстанавливается после хирургического вмешательства. Леониду Кравчуку 87 лет. Четыре года назад ему уже делали стенирование сердца.

Повышение пенсий перенесли на осень

Для украинцев старше 75 лет пенсии с 1 июля должны были вырасти на 400 грн. Но денег в бюджете на это не хватило, повышение перенесли на 1 октября.

Парламент тем временем повысил пенсии чернобыльцам.

Тищенко подрался с Куницким

Стычка между "слугами народа" произошла в столовой Верховной Рады. Тищенко выбил из рук Куницкого телефон, а после сделал вид, что он здесь ни при чем.