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Минобороны РФ объяснило действия авиации против фрегата ВМС Нидерландов: "Начал движение в направлении Керченского пролива"

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Минобороны РФ объяснило действия авиации против фрегата ВМС Нидерландов: "Начал движение в направлении Керченского пролива"
Министерство обороны РФ отвергло обвинения в опасных действиях боевой авиации РФ в Черном море вблизи фрегата ВМС Нидерландов 24 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Заявляется, что российская боевая авиация была поднята в воздух после того, как фрегат "Эвертсен" якобы взял курс к российской территории.

"Средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива", - говорится в сообщении.

В российсском минобороны заявляют, что истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 "совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов" в соответсвии с Международным правилам использования воздушного пространства.

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Отмечается, что после пролетов российской авиации корабль ВМС Нидерландов "изменил курс от границы РФ и продолжил следование по прежнему маршруту".

Напоминаем, ранее сообщалось, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близких расстоянии, симулируя атаки на корабль ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море.

Автор: Володимир Янченко

Топ комментарии

  • Яков 6e06a68f
    "он е...нутый ,владимир путин, чтоб вы поняли"...
  • Anatoliy Stepanoff
    Ага, а мн17 летел в сторону востока.
  • Іван Любко 4f83832f
    Ну,блин, уже до тошноты надоели подобные завления козломордии,которую носом пихают в насранные нею же кучи,а она,падла,облизываясь,нагло заявляет,что это кучи говна не ее.
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