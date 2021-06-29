Минобороны РФ объяснило действия авиации против фрегата ВМС Нидерландов: "Начал движение в направлении Керченского пролива"
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Заявляется, что российская боевая авиация была поднята в воздух после того, как фрегат "Эвертсен" якобы взял курс к российской территории.
"Средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива", - говорится в сообщении.
В российсском минобороны заявляют, что истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 "совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов" в соответсвии с Международным правилам использования воздушного пространства.
Отмечается, что после пролетов российской авиации корабль ВМС Нидерландов "изменил курс от границы РФ и продолжил следование по прежнему маршруту".
Напоминаем, ранее сообщалось, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близких расстоянии, симулируя атаки на корабль ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море.