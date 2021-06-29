За два года все госуслуги для жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма переведут в онлайн-формат, - Минреинтеграции
Об этом шла речь на первом заседании Совета безбарьерности 29 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Во время мероприятия каждое министерство представило свои инициативы к Плану мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на 2021-2022 годы.
Внедрение всех государственных электронных услуг для граждан Украины с ВОТ - в перечне программ по безбарьерности, которые реализует Минреинтеграции.
"Уже запущена электронная справка ВПЛ, услуга еМалятко, виртуальный мобильный номер. В течение года планируем запустить онлайн-услуги по переоформлению справки ВПЛ через портал "Дія", подачу заявок на предоставление ежемесячной адресной помощи ВПЛ с использованием портала "Дія", внедрение удаленной идентификации и верификации получателей пенсий, проживающих на ВОТ; введение дистанционной подачи документов в образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". До 2023 года планируется перевести все государственные услуги для жителей ВОТ в онлайн-формат", - говорится в сообщении.
Среди других программ, речь идет о:
- возможности получателям пенсий и социальных выплат подтверждать свою личность с помощью дистанционной идентификации;
- бесплатное обучение молодежи с ВОТ на подготовительных курсах высших учебных заведений со стипендиальным обеспечением 4500 грн + место в общежитии, а также работа образовательных центров "Крым - Украина" и "Донбасс - Украина";
- преодоление барьеров в получении документов украинского образца гражданами, которые оказались в оккупационной изоляции;
- обеспечение иммунизации лиц, проживающих на ВОТ, в частности для противодействия распространению COVID-19;
- обеспечение качественной питьевой водой граждан на востоке Украины ("Вода Донбасса", "Вода Мариуполя", Попаснянский водоканал);
- обеспечение жильем людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России на востоке страны и из-за временной оккупации АР Крым и г. Севастополь.