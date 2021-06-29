Новости

В "Дії" появится бета-версия "ковидных сертификатов"

2 35512
В "Дії" появится бета-версия "ковидных сертификатов"
С 1 июля в приложении "Дія" начнется тестирование "ковидных сертификатов". В нем может принять участие любой, кто получил уже 2 дозы вакцины.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Бета-тест стартует 1 июля. Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов. Кто может принять участие в бета-тесте? Каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины", - написал он.

Федоров пояснил, что ковид-сертификат - это документ, подтверждающий статус о вакцинации в Украине и других странах.

Читайте: Минздрав намерен запустить кабинет пациента в приложении "Дія" осенью, - Ляшко

"Мы - одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению ковидных сертификатов. Учитываем требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ", - добавил он.

В Дії появится бета-версия ковидных сертификатов 01
В Дії появится бета-версия ковидных сертификатов 02

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • olele
    https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev

    Я звертаюсь до усього УкрТві.
    Давайте діяти на випередження.
    Слуги просто так не підуть, бо інакше сядуть усі. І не кажіть мені про їхні рейтинги, бо навіть зєлібоби їх уже ненавидять здебільшого. Ненавидять і соромляться.
    Єдиний вихід для них лишитись при владі - електронне голосування, яке вони просувають з самого початку. За нас проголосує Ольгіно.

    Давайте говорити усім знайомим про ризики Дії - про те, що на тебе можуть взяти кредит шахраї.
    Про те, що твою квартиру можуть переоформити на себе шахраї через Дію.
  • olele
    https://mobile.twitter.com/krosaf4eg

    https://mobile.twitter.com/krosaf4eg krosaf4eg https://mobile.twitter.com/krosaf4eg @krosaf4eg https://mobile.twitter.com/krosaf4eg/status/1409636426698825738 21 ч

    Давно розказую за цю бзДію.
    Точно не пам'ятаю де, але бачив згадку, що програмний код там використовується якогось аналогічного мокшанського додатку для держпослуг, тільки тризуб поклали.
    Та воно якось і не дивно
  • Eutectic
    До сраки ця Дія. Зареєструвався на вакцинацію одразу об"явили, мовчання, тепер прийшло повідомлення, що давай перереєстровуся на якийсь китайський шмурдяк.
    Нічого не зрозуміло, дурять.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости