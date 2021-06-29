В "Дії" появится бета-версия "ковидных сертификатов"

С 1 июля в приложении "Дія" начнется тестирование "ковидных сертификатов". В нем может принять участие любой, кто получил уже 2 дозы вакцины.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Бета-тест стартует 1 июля. Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов. Кто может принять участие в бета-тесте? Каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины", - написал он.

Федоров пояснил, что ковид-сертификат - это документ, подтверждающий статус о вакцинации в Украине и других странах.

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"Мы - одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению ковидных сертификатов. Учитываем требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ", - добавил он.



