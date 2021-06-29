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Для усиления иммунитета от COVID-19 вторую дозу AstraZeneca лучше вводить спустя полгода после первой, - исследование

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Для усиления иммунитета от COVID-19 вторую дозу AstraZeneca лучше вводить спустя полгода после первой, - исследование
Чем больше интервал между введением первой и второй дозы вакцины против коронавирусной болезни AstraZeneca, тем сильнее иммунитет.

К такому выводу пришли фармацевты англо-шведской компании и ученые Оксфордского университета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

По их словам, препарат лучше вводить не через три месяца, а спустя полгода после первой прививки. Так болезнь будет протекать легче.

"Были некоторые опасения, что мы не сможем использовать эту вакцину для ревакцинации, но исследования говорят об обратном. Введение двух доз вакцин эффективно помогает разгрузить больницы. Но есть еще много стран, где люди не получили даже одной дозы. Поэтому вакцины нужно, в первую очередь, отправлять туда", - рассказала сотрудница Оксфордского университета Тереза Ламбе.

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Из-за распространения мутирующих штаммов COVID-19, некоторые страны не исключают введения и третьей, усиливающей дозы. Тем более, как заявили исследователи, побочных эффектов при этом меньше, чем после первой дозы.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Спочатку вакцинують, а потім досліджують.
  • Valery Greff
    А как иначе?
  • belge
    Для усиления иммунитета от COVID-19 вторую дозу AstraZeneca лучше вводить спустя полгода после первой, - исследование.

    Правильно. Но чтобы верняк, лучше после первой сразу третью, потому что любому штамму вторая доза похер, а к третьей он психологически не готов. И вводить обязательно в полнолуние.
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