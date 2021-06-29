Осужденный за дезертирство ветеран АТО Никифорук утверждает, что ему заменили условный срок реальным из-за отказа дать взятку

По словам Олега Никифорука, начальник Центра пробации потребовал, чтобы он за свой счет сделал ремонт в кабинете. Когда ветеран отказался, начальниц Центра направил в суд представление о замене условного срока реальным.

Об этом адвокат Никифорука Олег Веремиенко рассказал "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мой клиент утверждает, что Владимир Чернецький (начальник Коломийской филиала ГУ "Центр пробации" Ивано-Франковской области. - Ред.) требовал, чтобы боец ​​АТО сделал ему за свой счет ремонт в кабинете. Мой клиент написал заявление в правоохранительные органы и уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Сейчас продолжаются проверки", - заявил адвокат.

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По словам Веремеенко, когда Никифорук отказался делать ремонт, Чернецький направил в Коломыйский суд представление об отмене бойцу освобождения от отбывания наказания с испытанием. В документе это мотивировалось тем, что боец ​​АТО не явился в "Центр пробации" во время карантина.

По словам Веремеенко, Коломыйский горрайонный суд нарушил требования статьи 52 УПК об обязательном участии адвоката. Суд 14 июня постановил заменить отбывание наказания с испытанием - пребыванием в местах лишения свободы сроком на пять лет. Адвокаты Никифорука подали апелляционную жалобу на это постановление.

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Веремеенко добавил, что бойца АТО осудили в 2019 году по ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины (Дезертирство). По словам адвоката, во время боевых действий в Марьинке в 2016 году Никифоров получил ранение, которое не зафиксировали, и поэтому не смог продолжать службу. После того, как военная часть отказала ему в увольнении, Никифорук покинул ее пределы, а военные прокуроры выдвинули обвинения в дезертирстве.