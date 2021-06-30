Зеленский о футболе: Парни, respect. Слава Украине!

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футбольную сборную с выходом в четвертьфинал Евро-2020.

Свои чувства после завершения матча президент выразил в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро!!! Невероятное напряжение, безумная "заруба" в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect - вы настоящие бойцы! Беседину - здоровья. Слава Украине!" - написал Зеленский.

В Фейсбуке глава государства нашел больше пространства для выражения своих мыслей и чувств.

"Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда - Украина! Которая показывает характер, мощь, которая дерется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи! Украина, которая ПОБЕЖДАЕТ!!!" - написал Зеленский.

"И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!" - добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сборная Украины победила сборную Швеции со счетом 2:1 и впервые вышла в 1/4 Евро. В ближайшую субботу, 3 июля наши спортсмены встретятся на поле со сборной Англии.