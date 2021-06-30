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Шевченко: План, который мы выбрали, сработал

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Шевченко: План, который мы выбрали, сработал
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу в 1/8 финала Евро-2020 над Швецией (2:1).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили несколько позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не торопились, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол.

У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может усилить. Тот план, что мы выбрали - сработал.

Следующий матч в Италии. Какие ощущения? Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играем. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку", - сказал Шевченко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, сборная Украины обыграла Швецию 2:1 в матче 1/8 финала Евро-2020.

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Kozak Slovak
    Наслідком виконання вболівальниками відомого хіта : "Путін - )(уйло" є те, що в Московії не транслюють ігри за участю збірної України. Став лайк, хто за те, щоб в Москві не показали фінал чемпіонату.
  • irenka ko
    План забористий! Нам сподобався!
  • Olia Prokofieva
    Не знаю, як ми зіграємо далі, але те, що ми вже втерли носа кацапам - поза всяким сумнівом. І да, Путін таки *****)
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