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Учения Sea Breeze-2021 направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе Черного моря, в них нет ничего провокационного, - Пентагон

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Учения Sea Breeze-2021 направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе Черного моря, в них нет ничего провокационного, - Пентагон
Масштабные учения Sea Breeze-2021 не имеют провокационного характера и направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в Пентагоне заявил представитель министерства обороны США Джон Кирби

"Военно-морские учения в международных водах не имеют ничего провокационного", - сказал Кирби, комментируя начало Sea Breeze-2021.

Он подчеркнул, что такую ​​позицию четко определили представители командования американских ВМС, и это еще раз подтверждает министерство обороны США.

"Эти многолетние учения продолжают поддерживать безопасность и стабильность благодаря взаимодействию с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе Черного моря", - отметил представитель Пентагона.

Он уточнил, что на этой неделе маневры будут направлены на интеграцию сил, а также проверку "динамических морских возможностей участников".

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Как сообщалось, 28 июня в Черном море начались военно-морские учения Sea Breeze-2021, организованные совместно ВМС Украины и Шестым оперативным флотом ВМС США. Их цель - повысить уровень совместимости подразделений ВМС Украины и США, а также государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

Нынешние учения, которые стали самыми масштабными за более чем 20 лет, продлятся до 10 июля. В них принимают участие представители 31 государства, около 30 кораблей и катеров, до 30 самолетов и вертолетов.

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Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Фишка в том что Эрдоган строит Босфор №2,а это удар по РАБссии,поскольку теперь в Черное море будут заходить и авианосцы США и Британии,поскольку Босфор №1 мелководный...Эрдоганыч Браво.!!!
  • Senator S 01a656ec
    Учения Си Бриз проходят в Черном море 24 года подряд...,но сегодня Си Бриз обосрал РАБссию с поносом аж на месяц,учения закончатся аж 23 июля....СкреПОНОСные воют крокодиловыми слезами...
  • Sophia-Maria Duglass
    Когда-то Украина хотела прокопать свой судоходный канал на Дунае - вой противников был конкретный. Говорят, что Ющенко заплатили отступные и потом на РНБО вызывали авторов проекта и хаяли и угрожали. Авторы проекта - Одесский проектный институт ,
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