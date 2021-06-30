Украинские воины средствами РЭБ подавили вражеский БПЛА на Донбассе. За сутки - 4 нарушения режима "тишины", боевых потерь нет
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.
Так, возле Невельского и Красногоровки противник применял минометы 120-мм калибра.
Неподалеку от Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
Сообщается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
По данным ведомства, псостоянию на 7:00 утра, 30 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Неподалеку от Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы, а вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-мм калибра.
"Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.
"Используя координационный механизм украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в пресс-службе Минобороны.