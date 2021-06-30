Конфликт на дороге на Львовщине: водитель Toyota выстрелил в лицо пассажиру Hyundai
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
"28 июня на оперативную линию "102" поступило сообщение от медиков о том, что к ним за помощью обратился 37-летний житель одного из сел Золочевского района. Врачи диагностировали у пациента ранение лица - левой щеки.
Также пострадавший сообщил, что около 21:00, у водителя автомобиля Hyundai Santa Fe, пассажиром которого он был, возник конфликт с водителем автомобиля Toyota Camry, во время которого тот выстрелил из неизвестного оружия, попав ему в лицо", - сказано в сообщении.
К раскрытию преступления были задействованы экипажи сектора реагирования патрульной полиции, оперативники криминальной полиции, а также сотрудники других подразделений отделения полиции №1 Золочевского районного отдела полиции.
Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день правоохранители задержали его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.