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Конфликт на дороге на Львовщине: водитель Toyota выстрелил в лицо пассажиру Hyundai

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Конфликт на дороге на Львовщине: водитель Toyota выстрелил в лицо пассажиру Hyundai
На Львовщине задержан водитель Toyota Camry, который во время конфликта на дороге ранил из оружия пассажира другого автомобиля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"28 июня на оперативную линию "102" поступило сообщение от медиков о том, что к ним за помощью обратился 37-летний житель одного из сел Золочевского района. Врачи диагностировали у пациента ранение лица - левой щеки.

Также пострадавший сообщил, что около 21:00, у водителя автомобиля Hyundai Santa Fe, пассажиром которого он был, возник конфликт с водителем автомобиля Toyota Camry, во время которого тот выстрелил из неизвестного оружия, попав ему в лицо", - сказано в сообщении.

К раскрытию преступления были задействованы экипажи сектора реагирования патрульной полиции, оперативники криминальной полиции, а также сотрудники других подразделений отделения полиции №1 Золочевского районного отдела полиции.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день правоохранители задержали его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

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Топ комментарии

  • Andrey Dzybak
    Видно не простий дядько. Може умовним хочуть відмазати. А так дійсно це замах на вбивство. Стріляв очевидно в УПОР. З відстані до 3 метрів. Тому цій худобі мають інкрементувати замах на вбивство.
  • Александр Лихошва
    Пока написали что «вопрос решается»
    По решают согласно ценнику
  • Chandler Bing
    Почему не покушение на убийство?
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