"Путин - х#йло!" - украинские фанаты поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Швеция на стадионе в Глазго. ВИДЕО
Этот факт вызвал негодование в российской прессе, а российские политики советуют россиянам "абстрагироваться" от этого факта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".
"Украинские фанаты на матче со Швецией снова спели оскорбительную песню о Путине. Напомним, во время матча группового этапа между Украиной и Северной Македонией украинцы также позволили себе оскорбительные кричалки в адрес российского президента", - пишет издание.
Депутат Госдумы Николай Валуев призвал не искать политического подтекста.
"Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков. Хотя, возможно, это не стоит привязывать к конкретной стране. Не стоит искать здесь политический подтекст, надо от этого абстрагироваться", — отметил он.