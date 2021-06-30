"Путин - х#йло!" - украинские фанаты поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Швеция на стадионе в Глазго. ВИДЕО

Во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции украинские фанаты спели легендарную песню о президенте России Владимире Путине "Путин – х#йло".

Этот факт вызвал негодование в российской прессе, а российские политики советуют россиянам "абстрагироваться" от этого факта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

"Украинские фанаты на матче со Швецией снова спели оскорбительную песню о Путине. Напомним, во время матча группового этапа между Украиной и Северной Македонией украинцы также позволили себе оскорбительные кричалки в адрес российского президента", - пишет издание.

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Депутат Госдумы Николай Валуев призвал не искать политического подтекста.

"Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков. Хотя, возможно, это не стоит привязывать к конкретной стране. Не стоит искать здесь политический подтекст, надо от этого абстрагироваться", — отметил он.