Оцените всю "глубину дна" антиолигархического законопроекта Зеленского, - Загребельская озвучила выводы ГНЭУ

Главное научно-экспертное управление парламента представило выводы по антиолигархическому законопроекту президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в Facebook написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) и соучредитель проекта "Лига антитраста" Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Читаю вывод ГНЭУ по антиолигархическому законопроекту Зеленского и перед глазами работники управления, которые плакали, нервно смеялись и говорили друг другу: "Казалось, что мы видели все. Однако снизу таки постучали".

У кого нет времени оценить терпение и толерантность Главного научно-экспертного управления парламента, которое вынужденно не просто читать этот трэш, но и давать на него свои выводы, приведу краткие тезисы, чтобы вы могли оценить "глубину дна"", - написала она.

Итак, Загребельская привела следующие тезисы из выводов ГНЭУ и пояснила, что все это значит на самом деле:

"1. Проект не содержит предохранителей от возможного выборочного применения процедуры признания олигархом того или иного лица.

То есть ГНЭУ пишет, что "нелюбимого" олигарха Банковой по законопроекту можно признать олигархом, а "любимого" - нет. И это никоим образом не будет нарушать требований этого закона.

2. Действие положений проекта потенциально может быть распространено на лиц, количество которых в десятки, а, возможно, и в сотни раз больше, чем круг лиц, которые сейчас ассоциируются в общественном мнении и в представлениях общества со словом "олигарх". По нашему мнению, объявление "олигархами" такого количества лиц не соответствует заявленной цели законопроекта.

То есть ГНЭУ говорит, что по этому закону олигархами в Украине могут стать тысячи. И среди них может не быть того, кого мы все считаем олигархом.

3. Установление запрета олигархам финансировать политические партии реально не устраняет рисков их финансирования олигархами через третьих лиц или подконтрольные юридические лица.

Здесь ГНЭУ кричит: "Зеленский, ты искренне веришь, что Коломойский финансирует "За майбутне" со своей банковской карты ?!"

4. Не понятно, почему не отнесены к категории контактов, о которых надо отчитываться, общение олигарха с чиновником, с помощью телефона или других средств электронной связи, поскольку сейчас это наиболее распространенные способы общения.

Ага, встречаться с олигархом без отчета нельзя, а вот звонить друг другу - охотно без ограничений.

5. Из законопроекта непонятно, несет ли ответственность публичный служащий за непредставление декларации о контактах в случае, если представитель олигарха не сообщила ему, что он представляет упомянутое лицо.

То есть, приходит к чиновнику "представитель Ахметова", не сообщает чиновника официально, что он именно его представитель и Ахметов олигарх - и все, можно не отчитываться.

6. В случае предоставления отдельным народным депутатам Украины статуса "олигарха", их коллеги по парламенту должны будут декларировать все встречи на заседании фракции, партийные встречи и даже беглые встречи в кулуарах.

Трудно далось ГНЭУ, пожалуй, написать этот комментарий, не прибегая к ненормативной лексике.

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7. Относительно отдельных служащих проектом не предусмотрено каких-либо мер воздействия за незадекларированные встречи с олигархами.

К ним, например, отнесены секретарь СНБО и его заместители и все руководство Антимонопольного комитета. Понимаете логику? Нет. ГНЭУ тоже не понятно, почему СНБО и АМКУ с олигархами могут беспрепятственно "тереть".

8. Олигархи не будут нести ни административной, ни уголовной ответственности за невыполнение требований закона и непредставление ежегодной декларации о своих финансах.

Представляете Ахметова или Коломойского, предоставляющих добровольно декларацию. ГНЭУ тоже представить, в отличие от Зеленского, этого не может.

9. Из содержания законопроекта непонятно, кто и как будет проверять, фиксировать и доказывать случаи контакта публичных служащих с олигархами. Без введения соответствующего механизма фиксирования и доведения контактов публичных служащих с олигархами указанное предписание будет иметь декларативный характер.

Здесь привет Mykhailo Tkach. Потому что по этому закону, даже если он зафиксирует визиты в "Миллениум" или в загородный дом олигарха - это не будет считаться достаточным доказательством контакта.

10. И наконец ГНЭУ напоминает, что бороться с олигархами нужно демонополизацией и созданием экономической конкуренции, а не этим вот непонятно чем".

"Там еще много страниц анализа президентского законодательного спама. Из хорошего только одно - хотя бы в ГНЭУ до сих пор остались вменяемые и профессиональные люди, хотя после этого вывода не удивлюсь, если и их Зеленский решит "пореформировать", как потерявших его доверие", - резюмировала Загребельская.

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Как известно, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет определять, кто в Украине является олигархом. Об этом говорится во внесенном в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским законопроекте "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".