Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 182,5 млн, число жертв - более 3,9 млн. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 30 июня в мире зарегистрировали 374 356 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 657 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 182 593 082 случая инфицирования, из них 374 356 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 953 998 человек, из них 7 657 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 167,2 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 82-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 15, по летальным случаям - 69-ю и 13-ю позицию соответственно.